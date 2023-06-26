У Миколаївській міській раді пропонують містянам долучитись до розробки Генерального плану.

У міській раді зазначили, що зараз розпочинається новий етап роботи над створенням Генплану. Тому кожен житель міста може долучитись до консультацій щодо розробки документу.

Для цього потрібно заповнити антету, відповівши на ряд питань щодо розвитку міста.

Нагадаємо, що у Миколаєві розпочалось електронне опитування щодо перейменування вулиць, назви яких пов’язані з РФ чи подіями та наративами імперського і радянського періоду.

Також нагадаємо, що в Миколаївській міській раді презентували перший етап роботи над генеральним планом міста у рамках міжнародного проєкту #UN4Mykolaiv «Бачення Миколаєва. На шляху до майбутнього генерального плану». Повідомляється, що упродовж шести місяців команда міжнародних експертів та миколаївських фахівців досліджувала основні потреби та завдання головного містобудівного документа.

В результаті, визначено шість основних принципів для забезпечення успішної реалізації генерального плану для Миколаєва: Зелені мережі, Доступне житло, Стала мобільність, Промисловість та інновації, Управління та залучення громади.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що над новим генеральним планом для міста працюють іноземні архітектори тому, що це досвічені архітектори, які мають досвід подібних розробок.

Також Олександр Сєнкевич розказав, що міська влада разом з іноземними партнерами сьогодні займається розробкою нового генерального плану міста, щоб сформувати принципи та концепцію повоєнної відбудови міста.