На Львівщині запланували будівництво трьох житлових комплексів для вимушених переселенців. Загалом планується створити від 442 до 556 квартир.

Про це розповіли у Львівській ОВА.

Проект реалізовуватимуть спільно із Міжнародною організацією з питань міграції (МОМ). Він стартував у 2020 році на Луганщині, але через війну його реалізацію перенесли на Львівщину.

Заплановано будівництво трьох багатоквартирних комплексів у Кам’янка-Бузькій та Дрогобицькій громадах. А у місті Старий Самбір проведуть реновацію житла. Передбачається, що вдасться створити півтисячі квартир, у яких зможуть поселити від 1326 до 1668 людей, які були змушені переїхати із небезпечних регіонів.

— Проект покликаний не лише поселити людей, але й покращити умови для їхньої повноцінної інтеграції в соцільно-економічне та культурне життя громад Львівщини. Тому говоримо про соціальну інфраструктуру, умови для роботи, навчання", – сказав перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Житло для переселенців у кількох містах на заході України збудують також за участі фінансової корпорації (NEFCO) – в Івано-Франківську та на Рівненщині.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині розробили проєкт 26-секційної будівлі, розрахованої на понад 1700 квартир для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також Миколаївська область вже отримала від Європейської комісії 468 модульних будиночків з необхідним обладнанням для проживання внутрішньо переміщених осіб та осіб, в яких зруйноване/пошкоджене житло внаслідок воєнних дій.