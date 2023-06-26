У Вінниці тестують систему автоматичного відкриття дверей в укриттях, яка спрацьовує після оголошення повітряної тривоги. На сьогодні таку систему вже встановили у 10 навчальних закладах.

Про це повідомили у пресслужбі обласної військової адміністрації в коментарі «Укрінформу».

Тестування системи триватиме до 1 липня. Якщо вона працюватиме успішно, найближчим часом її встановлять ще у 10 укриттях, розташованих у комунальних закладах. А згодом — на всі входи в місця для тимчасового перебування під час повітряної тривоги.

— Наше місто стало першим в країні, де запроваджується система автоматичного відкриття укриттів. На сьогодні таку систему вже встановили у 10 навчальних закладах, де розташовані укриття. Це робиться, щоб був мінімізований вплив людського фактора, — повідомили там.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття.

Пізніше суд відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Романа Ткачука. Саме його підозрюють у службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття в Деснянському районі столиці. Він відповідальний за мапу укриттів, позначки на які не збігалися з наявними укриттями.