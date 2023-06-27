Північна Корея провела один із найбільших антиамериканських мітингів за останні роки. Мітинг відбувся у вихідні з нагоди 73-ї річниці початку Корейської війни в червні 1950 року.

Про це пише Bloomberg.

Понад 100 000 людей несли транспаранти, які обіцяли «‎знищити американську імперію»‎, у той час, Вашингтон прагне до переговорів з Пхеньяном. Мітингувальники вигукували гасла, що закликали до «‎війни помсти»‎, з метою знищення Сполучених Штатів.

За даними Міністерства об’єднання Південної Кореї, масове зібрання на стадіоні May First Stadium у Пхеньяні стало найбільшим таким з 2017 року. Тоді воно відбулося в момент піку напруженості між режимом Кім Чен Ина та тодішнім президентом Дональдом Трампом.

— Вся континентальна частина США перебуває в межах нашої досяжності!, − було зазначено на одному з банерів, який зображував ракети, націлені на карту Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у Північній Кореї на пленумі центрального комітету Трудової партії оголосили про плани з нарощування виробництва ядерної зброї.

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти двох високопоставлених представників Північнокорейського режиму за кордоном, причетних до закупівлі обладнання для програми балістичних ракет КНДР.

До того ж США мають інформацію про таємні постачання північнокорейських артилерійських боєприпасів до Росії. Вони використовуються у війні проти України.