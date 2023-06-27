Оператори мобільного зв'язку резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників України на два роки.

Про це у Telegram повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення "Коханий приєднався до Viber". Коли його немає серед живих, — йдеться у дописі Михайла Федорова.

Міністр зауважив, що для уникнення таких ситуацій Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. За його словами, номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років.

Для цього потрібно звернутися до служби підтримки оператора: Kyivstar — 0800300466, lifecell — 0800205433.

Нагадаємо, що 23 червня Україна повернула тіла 51 полеглого на фронті захисника.