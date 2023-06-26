Керівництво «Енергоатому» готове допомагати Миколаївщині підвищувати рівень енергетичної потужності області.

Про це розповів народний депутат Артем Чорноморов на нараді з головами ОТГ Вознесенського району, передає кореспондент «НикВести».

За його словами, керівництво НАЕК готове співпрацювати з Південноукраїнською АЕС та допомагати Вознесенському району різноманітними соціальними програмами.

— У них в пріоритеті стоїть підняття рівня потужності.І я наголошую, енергосистема за цю зиму була майже зруйнована, а зайві 150 мегаватів маневрової потужності нам точно в Миколаївській області не завадить, - розповів нардеп.

Він наголосив, що сьогодні енергосистема стала одним з найбільш стратегічних напрямків розвитку України. За його словами, в глобальних планах - повна енергетична незалежність країни.

Раніше повідомлялося, що народний депутат Артем Чорноморов у ході робочого візиту до США домовився з американськими партнерами про будівництво заводу у сфері ядерної енергетики біля міста Южноукраїнськ Миколаївської області.