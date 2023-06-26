Служба безпеки спільно з ДБР і Держприкордонслужбою викрили ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів у Херсоні. Чоловік брав участь у репресіях проти місцевих жителів для придушення руху опору в регіоні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними силовиків, колаборантом виявився місцевий прикордонник, який у період тимчасової окупації міста добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. За це у липні 2022 року його призначили «оперуповноваженим оперативного відділу» у захопленій на той час «Північній виправній колонії №90».

Після звільнення міста зловмисник намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.

— На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, - йдеться в повідомленні.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала охоронця колишньої катівні у Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник добровільно допомагав рашистам ув’язнювати та катувати учасників руху опору.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських військових, які облаштували катівню та знущались там над мирними жителями під час окупації Миколаївщини.