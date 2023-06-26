Глава МВС Польщі Маріуш Камінський анонсував передачу тисячі гвинтівок українським силовикам.

Про це він повідомив у Twitter після зустрічі з українським колегою Ігорем Клименком.

За його словами, Польща продовжить свою підтримку Україну, в рамках якої розпочинає поставку зброї бойовим формуванням МВС України.

Od początku wojny wspieramy Ukrainę i będziemy to robić dalej. Rozpoczynamy dostawę broni dla walczących formacji ukraińskiego MSW. To tysiące karabinów maszynowych i miliony sztuk amunicji, które pozwolą efektywnie walczyć obrońcom wolności Ukrainy i Europy. pic.twitter.com/IEAfrjsH7g — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) June 26, 2023

— Це тисячі кулеметів і мільйони боєприпасів, які дозволять ефективно воювати захисникам свободи України та Європи, – зазначив Маріуш Камінський.

У коментарях Polsat, польський міністр також пообіцяв медичну допомогу пораненим українським військовим в самій Польщі.

— У нашому розпорядженні є санітарний потяг, який буде забирати поранених офіцерів зі Львова. Ми також будуватимемо і підтримуватимемо польові шпиталі, – підкреслив Маріуш Камінський.

Раніше повідомлялося, що Польща передала Україні вже 10 винищувачів МіГ-29.

Як відомо, першу партію з кількох винищувачів Варшава передала Києву ще на початку квітня.

Пізніше, уряд Німеччини схвалив заявку польського уряду на реекспорт Україні п'яти винищувачів МіГ-29 з колишніх запасів німецької Національної народної армії (ННА).

Також факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів сучасніших бойових літальних апаратів підтвердили у Міноборони Болгарії.