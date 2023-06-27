За минулу добу наші воїни знищили ще 590 окупантів. Тож загальна кількість ліквідованих російських військових уже перевищила 226 тисяч.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, ЗСУ вдалося ліквідувати 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 реактивних системи залпового вогню й 1 засіб протиповітряної оборони ворога.

За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 27.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 226 170 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 036 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 834 (+14) од,

артилерійських систем – 4 083 (+28) од,

РСЗВ – 626 (+2) од,

засоби ППО ‒ 386 (+1) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 492 (+10),

крилаті ракети ‒ 1 261 (+2),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 772 (+21) од,

спеціальна техніка ‒ 563 (+6).

Нагадаємо, днем раніше, 26 червня, українські військовослужбовці повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області. Населений пункт розташований на стику Донецької та Запорізької областей.

За минулий тиждень, 19-25 червня, українські військовослужбовці збільшили площу звільнених територій на 17 квадратних кілометрів. А загалом із початку контрнаступу звільнена площа на Півдні становить 130 кв. км.