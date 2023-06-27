За минулу добу наші воїни знищили ще 590 окупантів. Тож загальна кількість ліквідованих російських військових уже перевищила 226 тисяч.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Крім того, ЗСУ вдалося ліквідувати 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 реактивних системи залпового вогню й 1 засіб протиповітряної оборони ворога.
За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 27.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, днем раніше, 26 червня, українські військовослужбовці повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області. Населений пункт розташований на стику Донецької та Запорізької областей.
За минулий тиждень, 19-25 червня, українські військовослужбовці збільшили площу звільнених територій на 17 квадратних кілометрів. А загалом із початку контрнаступу звільнена площа на Півдні становить 130 кв. км.
За минулу добу наші воїни знищили ще 590 окупантів. Тож загальна кількість ліквідованих російських військових уже перевищила 226 тисяч.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Крім того, ЗСУ вдалося ліквідувати 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 реактивних системи залпового вогню й 1 засіб протиповітряної оборони ворога.
За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 27.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, днем раніше, 26 червня, українські військовослужбовці повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області. Населений пункт розташований на стику Донецької та Запорізької областей.
За минулий тиждень, 19-25 червня, українські військовослужбовці збільшили площу звільнених територій на 17 квадратних кілометрів. А загалом із початку контрнаступу звільнена площа на Півдні становить 130 кв. км.