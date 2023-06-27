Житловому фонду України в ході повномасштабної війни завдано прямих збитків на суму понад 54 мільярди доларів.

Таку оцінку зробила Київська школа економіки (KSE).

Найбільше постраждало житло у Донецькій, Луганській, Харківській, Київській, Миколаївській та Чернігівській областях.

Загалом станом на червень пошкоджено понад 163 тисячі об'єктів житлового фонду. Загальна площа пошкоджених чи зруйнованих об'єктів – 87 мільйонів м2, що становить 8,6% від загальної площі.

Із загальної суми 46,6 мільярдів доларів – це збитки від руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків. За останніми даними, загалом постраждали 18,6 тисяч таких будинків: 13,2 тисяч — пошкоджені, 5,4 тисяч — повністю зруйновані.

Ще понад 7 мільярдів – збитки від знищених та пошкоджених приватних будинків. Таких зараз уже понад 144 тисячі, з них зруйновано майже 59 тисяч.

Серед міст, в яких найбільше зруйнованих та пошкоджених житлових будинків – Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Бахмут, Мар'їнка, Лисичанськ, Попасна, Ізюм, Волноваха.

Нагадаємо, станом на травень поточного року 56% житлових комплексів Миколаївщини, в порівнянні з довоєнним рівнем, відновили продаж квартир. Так, Миколаївщина має один з найнижчих відсотків відновлення продажу нерухомості. Останнє місце займає Херсонська область — 0%, там продажі ще не відкрилися.

Також, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що переважна більшість жителів Миколаєва після повернення у місто, мали змогу заселитися у свої будинки і не шукати тимчасовий прихисток. Однак, за його словами, складніша ситуація склалася в області. Частина жителів Миколаївщини втратили житло і після повернення додому змушені жити в тимчасових помешканнях і відновлювати власні будинки.