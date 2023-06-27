У Миколаєві військовослужбовець Ілля Шполянський разом з «Асоціація учасників та інвалідів АТО» видав комікс для підлітків, у якому розповідається про те, як поводитися з батьками, які повернулися з війни та як зрозуміти їх.

На своїй сторінці у Facebook автор ідеї Ілля Шполянський розповів, що на створення коміксу пішло п’ять років.

— Ми мріяли створити продукт, який пояснить нашим дітям, чому ми такі єб****ті після АТО. Поки робили, діти виросли і все зрозуміли самі. А війна перейшла в повномасштабну, і тепер все стало «на часі», — говорить військовий.

Комікс призначений для підлітків 10-15 років. Над його створенням також працювали психологи, серед який і дитяча і сімейна психологиня Світлана Ройз. Вона розповіла, що треба було створити рамки безпеки, щоб найвразливіша дитина, якій до рук попаде комікс, не зазнала травматизації. Головний герой — кіт Патрон, який буде коментувати і роз’яснювати дитині різні психологічні ситуації.

— Найпростіший шлях до сприйняття підлітків - комікс. З мінімальною кількістю слів - але саме тих слів, що звучали б саме для них і з тим сконцентрованим сенсом, що був би важливим. З акцентом на ілюстраціях, що б були «чесними», але не тими, що лякають. Але сила цього проєкту, ще й в тому, що він не тільки для підлітків. Він для всієї родини, — розповіла психологиня.

Ілля Шполянський додає, що комікс розповсюджують безкоштовно. Отримати його можна зареєструвавшись за посиланням.

— Оплачуємо навіть послуги Нової Пошти. Дітям які пройдуть квест-опитувальний після прочитання, подаруємо набір фантастичних пінів. P.S. Про маму теж не забули, тільки це буде наступна історія, — додає військовий.

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