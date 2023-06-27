В окупованому Криму знову відбулася «диверсія» на залізниці. Цього разу пошкоджено залізничну колію в Кіровському районі.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.

За підрахунками ЗМІ, з початку року на території Росії та в окупованому Криму відбулося щонайменше 57 спроб диверсій на залізничних коліях, об’єктах міністерства оборони та енергетики.

— У Кіровському районі пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 години. Прошу всіх дотримуватися спокою та довіряти лише перевіреним джерелам інформації, – написав Сергій Аксьонов.

Нагадаємо, у грудні минулого року держдума Росії ухвалила законопроєкт, що передбачає введення кримінальної відповідальності аж до довічного ув’язнення за сприяння диверсійній діяльності.