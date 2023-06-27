У День Конституції, 28 червня, в Миколаєві відбудеться онлайн-диктант.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
«Запрошуємо долучитись до загальноміської акції. Де б ви не були — в Миколаєві, інших містах чи поза межами України. Вмикайте онлайн-трансляцію і пишіть разом з усім містом!», — йдеться в анонсі.
Трансляція буде доступна за посиланням.
Початок о 10:00. Після завершення диктанту протягом години треба сфотографувати написане та надіслати на адресу dyktant.mykolaiv@gmail.com
«Напишете без помилок — отримаєте призи та подарунки! Миколаївський диктант — круті миколаївці пишуть українською», — додали у міськраді.
Нагадаємо, у Миколаєві пройшла акція на підтримку захисників, які досі перебувають у полоні.
У День Конституції, 28 червня, в Миколаєві відбудеться онлайн-диктант.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
«Запрошуємо долучитись до загальноміської акції. Де б ви не були — в Миколаєві, інших містах чи поза межами України. Вмикайте онлайн-трансляцію і пишіть разом з усім містом!», — йдеться в анонсі.
Трансляція буде доступна за посиланням.
Початок о 10:00. Після завершення диктанту протягом години треба сфотографувати написане та надіслати на адресу dyktant.mykolaiv@gmail.com
«Напишете без помилок — отримаєте призи та подарунки! Миколаївський диктант — круті миколаївці пишуть українською», — додали у міськраді.
Нагадаємо, у Миколаєві пройшла акція на підтримку захисників, які досі перебувають у полоні.