Німецький концерн Rheinmetall планує передати Україні 14 бойових танків Leopard 2A4. Їх постачатимуть від імені уряду Нідерландів.

Про це повідомляє Tagesshau, посилаючись на заяву компанії.

Компанія Rheinmetall оголосила, що замовлення обчислюється мільйонами євро. Відповідних домовленостей досягнуто з федеральним урядом Німеччини.

Зазначається, що перший з 14 основних бойових танків прибуде в Україну у січні 2024 року, а решта — протягом 2024 року.

Відзначимо, що йдеться про танки Leopard 2A4, які Rheinmetall перейняла з попередніх запасів у різних державах, що мали їх на озброєнні.

Нагадаємо, перші танки Leopard 2 від Польщі прибули в Україну в лютому 2023 року.

У березні цього ж року Північна Македонія передала Україні штурмовики Су-25.

Пізніше Польща передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29.