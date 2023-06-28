Російська армія за останню добу втратила ще 930 військових, 13 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, РСЗВ, засіб ППО, 7 безпілотників, 2 одиниці автомобільної техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За оцінкою Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення вбито 227 тисяч 100 окупантів.
Втрати у військовій техніці:
За минулий тиждень, 19-25 червня, українські військовослужбовці збільшили площу звільнених територій на 17 квадратних кілометрів. А загалом із початку контрнаступу звільнена площа на Півдні становить 130 кв. км.
Російська армія за останню добу втратила ще 930 військових, 13 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, РСЗВ, засіб ППО, 7 безпілотників, 2 одиниці автомобільної техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За оцінкою Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення вбито 227 тисяч 100 окупантів.
Втрати у військовій техніці:
За минулий тиждень, 19-25 червня, українські військовослужбовці збільшили площу звільнених територій на 17 квадратних кілометрів. А загалом із початку контрнаступу звільнена площа на Півдні становить 130 кв. км.