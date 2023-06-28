Російська армія за останню добу втратила ще 930 військових, 13 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, РСЗВ, засіб ППО, 7 безпілотників, 2 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За оцінкою Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення вбито 227 тисяч 100 окупантів.

Втрати у військовій техніці:

танків ‒ 4036 (+0)

бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13)

артилерійських систем – 4089 (+6)

РСЗВ – 627 (+1)

засоби ППО ‒ 387 (+1)

літаків – 314 (+0)

вертольотів – 308 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7)

крилаті ракети ‒ 1261 (+0)

кораблі/катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2)

спеціальна техніка ‒ 563 (+0)