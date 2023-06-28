Ввечері 27 червня російська армія завдала по Краматорську два ракетні удари. Одна ракета влучила у кафе, де були відвідувачі, будівля звалилася. Друга ракета влучила у приватний сектор селища Біленьке.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ракетної атаки на Краматорськ загинули 8 людей, серед них троє дітей. Ще 56 осіб отримали поранення, повідомляють глава МВС Ігор Клименко та ДСНС.

— Станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла 8 загиблих (зокрема 3 дитини, дві – 2008 та 2011 року народження). Постраждали 56 осіб (зокрема дитина 2022 року народження). Врятовано троє людей, – розповіли рятувальники.

Ігор Клименко додав, що під завалами ще можуть бути люди, тому рятувальники продовжують їхній розбір та пошук людей.

Нагадаємо, 27 червня, в річницю удару по торговому центру в Кременчуці, росіяни вдарили по місту ракетами такого ж типу Х-22, що і торік.