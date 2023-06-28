Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради в цьому році не видавалися дозвільні документи на видалення дерев по вулиці Велика Морська біля кафе «Kaif».

Про це йде мова у відповіді на інформаційний запит «НикВести».

Нагадаємо, що біля кафе спиляли дерева та облаштовують парковку. Миколаївці скаржаться, що це створюватиме аварійні ситуації на дорозі.

Спиляні дерева біля кафе

У департаменті зазначили, що інформація про кількість знесених дерев за цією адресою відсутня.

Стосовно того, чи дійсно власники кафе облаштовують парковку та чи законні їх дії, поки відповіді від міської ради не надійшло.

Нагадаємо, що біля Миколаївської міської ради не будуть висаджувати нові дерева замість спиляних багаторічних блакитних ялинок.

Як повідомлялося, у ніч на 26 січня біля будівлі спиляли багаторічні ялинки по одну зі сторін від головного входу. Станом на ранок 27 січня перед будівлею Миколаївської міської ради спиляли ялинки, які залишилася після минулої рубки.