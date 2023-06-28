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У вівторок, 27 червня, на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» провели обшуки співробітники СБУ спільно з Бюро економічної безпеки.

На КП повідомили, що правоохоронці працювали за результатами раніше проведеного аудиту. Зазначається, що їм передано документацію, яка пов'язана з укладанням та виконанням договору на встановлення зупинок-укриттів у Миколаєві.

— Закупівлю зупинок-укриттів вже перевіряли працівники Південного офісу Держаудитслужби у Миколаївській області. У своєму акті вони не знайшли порушень процедури проведення закупівлі й виконання договору з боку комунального підприємства «Миколаївелектротранс». Проте, «виписали» непідтверджених взаєморазрахунків між постачальником і їх контрагентами на суму понад 5 мільйонів гривень саме на комунальне підприємство. За такі висновки нами подано позовну заяву до Миколаївського адміністративного суду, перше засідання з розгляду цього питання відбудеться 17 липня. Те, що відбулося сьогодні, це продовження цієї історії. Але ми готові прозоро та відкрито відстоювати свою законну позицію, не зважаючи на всі обставини, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Миколаївський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та виніс рішення про екс-посадовця КП «Миколаївелектротранс», якого визнали винним в одержанні хабаря, який він ще й вимагав.