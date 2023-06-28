На Таврійському напрямку минулої доби, 27 червня, Сили оборони знищили три роти російських загарбників та 21 одиницю ворожої техніки.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони Таврійського напрямку

Відомо, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 222 вогневих завдання.

У пресцентрі додають, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а також веде активну оборону на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках.

— Протягом доби ворог 21 раз атакував українські позиції. Окрім того, здійснив 477 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, – додають у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія за останню добу втратила ще 930 військових, 13 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, РСЗВ, засіб ППО, 7 безпілотників, 2 одиниці автомобільної техніки.