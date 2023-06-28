Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня. Ним виявився місцевий мешканець, працівник місцевого газотранспортного підприємства.
Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк.
Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився «розконсервований» агент головного управління генштабу ЗС РФ. 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.
Для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.
Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.
Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення «активували» і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську.
Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.
Нагадаємо, ввечері 27 червня російська армія завдала по Краматорську два ракетні удари. Одна ракета влучила у кафе, де були відвідувачі, будівля звалилася. Друга ракета влучила у приватний сектор селища Біленьке.
Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня. Ним виявився місцевий мешканець, працівник місцевого газотранспортного підприємства.
Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк.
Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився «розконсервований» агент головного управління генштабу ЗС РФ. 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.
Для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.
Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.
Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення «активували» і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську.
Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.
Нагадаємо, ввечері 27 червня російська армія завдала по Краматорську два ракетні удари. Одна ракета влучила у кафе, де були відвідувачі, будівля звалилася. Друга ракета влучила у приватний сектор селища Біленьке.