Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня. Ним виявився місцевий мешканець, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився «‎розконсервований»‎ агент головного управління генштабу ЗС РФ. 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

Для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.

Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.

Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення «‎активували»‎ і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську.

Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.

Нагадаємо, ввечері 27 червня російська армія завдала по Краматорську два ракетні удари. Одна ракета влучила у кафе, де були відвідувачі, будівля звалилася. Друга ракета влучила у приватний сектор селища Біленьке.