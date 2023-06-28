27 червня фахівці Інгульської адміністрації провели рейд проти стихійної торгівлі біля Площі перемоги в Миколаєві.

Про це йдеться на сайті Миколаївської міськради.

Інспектори склали 8 протоколів про порушення стандартів та норм у сфері благоустрою.

— Протоколи будуть направлені на розгляд адміністративної комісії з подальшим визначенням виду адміністративного стягнення, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляють, що з громадянами, які здійснювали незаконну торгівлю, проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності дотримання законодавства України та повідомлено про наявність спеціалізованих ринків, дирекція яких може запропонувати торгове місце.

Нагадаємо, у десяти областях України підприємці та підприємства зможуть отримати мінігранти до 4 тисяч євро на розвиток. Заявки прийматимуться з 1 до 14 липня через «Дія Бізнес».