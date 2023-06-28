Бюджетна комісія підтримала передачу функцій замовника Агенції відновлення та розвитку інфраструктури України та Миколаївській ОВА по будівництву та реконструкції ряду навчальних закладів Миколаєва.

Відповідні проекти рішення підтримали на засіданні комісії у середу, 28 червня.

Директор управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков доповів, що Агенція відновлення та розвитку інфраструктури України буде займатись будівництвом ліцею №51, реконструкцією нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу по вулиці Космонавтів, капітальним ремонтом гімназії №15 та капітальним ремонтом будівлі ДНЗ №75.

Зруйнований ліцнй №51

У свою чергу Миколаївська ОВА буде займатися реставрацією гімназії №2 та новим будівництвом ліцею №60.

Голова бюджетної комісії Федір Панченко звернувся до колег з пропозицією підтримати рішення.

— Чому вказані рішення з’явились тільки зараз? Тому що вчора міський голова отримав листа від Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області щодо їхніх намірів приступити до реалізації проектів…Для того, щоб це стало можливо, нам потрібно передати їм функції замовника. Я думаю, що за такі можливості треба чіплятися всі, чим тільки можна, — зазначив він.

У депутатів не виникло запитань до проектів рішення. Вони підтримали їх одноголосно.

Раніше повідомлялося, що технічна рада при управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради дійшла висновку, що будівлю пошкодженого російською ракетою 51-го ліцею необхідно знести.

Раніше начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко зазначала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати.

Також повідомлялося, що Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у школі №51.

Також повідомлялося, що на міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві мер Миколаєві Олександр Сєнкевич представив проєкти відбудов дитячого садка та школи №51 у місті.