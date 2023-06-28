На засіданні бюджетної комісії Миколаївської міської ради обговорення питання додаткового фінансування на проживання безхатьків переросло в словесну суперечку між депутатами.

На засіданні в середу, 28 червня, директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міськради Сергій Василенко повідомив, що благодійна організація Миколаївський центр соціальної реабілітації «Відновлення» просить збільшити фінансування на підтримане проживання осіб, що не мають постійного місця проживання.

Сергій Василенко зазначив, що департамент закуповує послуги проживання безпритульних у цієї організації. На цей рік закладено 1 млн 700 тисяч гривень.

— Перебування одного бездомного нам обходиться в 121 гривню 43 копійки. Ми не платимо навіть за харчування. В місяць ми платимо за 38-40 чоловік. На теперішній час в центрі «Відновлення» знаходиться 92 чоловіка. Зараз здорожчала електроенергія, мінімальна зарплата, їм потрібні більші суми на опалення на зимовий період. Тому вони звернулися з прохання збільшити кількість послуг на 499 тисяч 93 гривні, — повідомив Сергій Василенко.

Також він повідомив, що в центрі перебувають люди, яких «ошукали» та люди, які залишились без житла.

— Там знаходяться десь 20% люди, які постраждали від агресії РФ, а більшість це бездомні, які ходять по вулицях та не мають житла, які пропиячили, яких обманули, або вони повернулись з місць позбавлення волі. Кожний тиждень до нас звертаються, що треба забрати ту чи іншу людину, яка ночую на вулиці чи зупинці та створює дискомфорт для населення. Благодійна організація «Відновлення» надає таку послугу та забирає таких людей і вони перебуває у них, — розповів він.

Проти виділення додаткового фінансування виступив депутат Сергій Кантор. Він зазначив, що ці люди мають працювати на місто, а не просто задарма годуватись.

— Хтось вмирає в окопах, хтось платить податки, а хтось приходить з протягнутою рукою. Ці люди повинні працювати. Наші соціальні служби повинні давати їм роботу, і вони за виконання роботи мають харчуватись, помитись. Просто так – це гроші на вітер, — вважає депутат.

Також депутат зауважив, що ніхто не проконтролює, чи витратять на кожну людину необхідну суму. Він запропонував додатково вивчити питання фінансування.

— Я за те, щоб кожна людина отримувала гроші та плату за свою працю, хай навіть плата буде тарілка борщу. А не просто: «Я бомж. І за те, що я бомж, мене повинні харчувати, — Сергій Кантор

На захист безхатьків виступили депутати Марина Мазанко та Володимир Топчий.

— Така проблема в усьому світі, вона є у нас і вона нікуди не дінеться. Суспільство повинно бути гуманним та підтримувати цих людей, — вважає Топчий.

Також за виділення фінансування виступив і депутат Олександр Береза зауваживши, що зрілість суспільства якраз і проявляється у відношенні до вразливих категорій населення.

Депутати почали словесну суперечку стосовно того, чи можна інтегрувати безхатьків у суспільство та повернути їх до нормального життя.

— Хочу навести приклад. Ми забрали двох однофамільців Гончаренко. Один, після того, як у нього померла жінка, жив біля своєї квартири довгий час. Він був психічно хворим. З’ясувалося, що прав на квартиру він не має, так як жив з нею у цивільному шлюбі. Другий Гончаренко був безногим дідусем, який жив на зупинці, - зауважив Сергій Василенко на питання щодо можливості соціалізації безхатьків.

Після довгого обговорення проблеми безхатьків у всьому світі депутати перейшли до голосування. Голосів на підтримку виділення додаткових коштів на утримання безхатьків не вистачило. Також пропозиція Сергія Кантора стосовно додаткового вивчення питання та повторного розгляду на комісії не знайшла підтримки.

Раніше повідомлялосмя, що з початком повномасштабної війни у Миколаєві збільшилася кількість безхатченків.