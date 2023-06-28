Очільник «Укренерго» попередив, що цієї осені та зими в українській енергосистемі зберігатиметься дефіцит генерації.

Про це на брифінгу розповів голова правління компанії Володимир Кудрицький, пише «ТСН».

НЕК «Укренерго» відновила близько 50-60% запланованих робіт з відновлення своїх мереж і підстанцій у межах підготовки до осінньо-зимового періоду.

— Це рекордні для нас темпи відновлення, які не були характерними для попередніх років. Виконуємо значно більші обсяги робіт цієї весни та літа, ніж зазвичай. Ми також активно займаємось доставкою і контрактуванням необхідного обладнання для відновлення підстанцій та залученням фінансування від партнерів на ці процеси. Оцінюю виконання того обсягу робіт, який ми запланували, у 50-60%, — сказав Володимир Кудрицький.

Водночас він попередив, що цієї осені та зими в українській енергосистемі зберігатиметься дефіцит генерації. Тому очільник «Укренерго» радить українцям економити електрику. Також він вважає, що допомогти має включення додаткових енергоблоків на природному газі та імпорт електрики з Європи.

— Безсумнівно цього літа та осені покриття споживання буде для нас викликом, з яким треба буде справлятися за допомогою різних методів. Але ми дуже сильно розраховуємо, що замість залучення аварійної допомоги українські енергокомпанії будуть використовувати можливість імпорту електроенергії з Європи, — сказав він.

Що стосується відключень електрики влітку, про що зазначалося раніше, то голова «Укренерго» сказав, що така ймовірність є, проте точно ще не говорили, що відключення будуть.

Раніше в Укренерго заявили, що підготовка енергосистеми України до наступної зими та можливих терористичних атак залежатиме від чотирьох ключових компонентів: фізичний захист енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінанси для цього.