Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 29 червня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 227 тисяч 780 військових.
Також Сили оборони знищили літак і 27 артсистем, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, миколаївські морські піхотинці опублікували кадри знищення ворожого складу боєприпасів.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 29 червня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 227 тисяч 780 військових.
Також Сили оборони знищили літак і 27 артсистем, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, миколаївські морські піхотинці опублікували кадри знищення ворожого складу боєприпасів.