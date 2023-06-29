Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 29 червня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 227 тисяч 780 військових.

Також Сили оборони знищили літак і 27 артсистем, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 227780 (+680) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4038 (+2) од,

бойових броньованих машин — 7857 (+10) од,

артилерійських систем — 4116 (+27) од,

РСЗВ — 627 од,

засоби ППО — 388 (+1) од,

літаків — 315 (+1) од,

гелікоптерів — 308 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3513 (+14),

крилаті ракети — 1261 од,

кораблі /катери — 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6780 (+6) од,

спеціальна техніка — 569 (+6).

Нагадаємо, миколаївські морські піхотинці опублікували кадри знищення ворожого складу боєприпасів.