Начальник Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області Денис Яковлєв заявив, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» замість використання технічної документації на виготовлення тимчасових укриттів використало документацію на будівництво малих архітектурних форм (МАФ).

Таку заяву він зробив на брифінгу 28 червня, передає кореспондент «НикВести».

Фактично, в Держаудит службі назвали МАФами бетонні споруди, які за даними «Миколаївелектротранс», мають 40 см товщину стін, оснащені зовнішньою і внутрішньою відеокамерами, тривожною кнопкою, сиреною та іншим обладнанням, характерним та необхідним для тимчасових споруд цивільного захисту:

— Відеокамера зовнішня Hikvison — 1 од.

— Відеокамера внутрішня Hikvison — 2 од.

— Шафа кліматична із вбудованим монітором — 1 од.

— Шафа обліку та розподілу з лічильником — 1 од.

— Панель тривоги — 1 од.

— Кнопка тривожна — 1 од.

— Датчик руху та присутності — 1 од.

— Лавка зі спинкою — 2 од.

— Світильник LED накладний, антивандальний — 4 од.

— Виносна антена для маршрутизатора — 1 од.

— Сповіщення задимлення та чадного газу — 1 од.

— Вимикач двоклавішний накладний — 2 од.

— Сирена — 1 од.

— Покажчик виходу LED накладний — 2 од.

— Дводіапазонна точка доступу з вбудованим 2G/3G/4G модемом — 1 од.

Крім того, Денис Яковлєв повідомив, що головним питанням під час перевірки даної роботи комунального підприємства стало те, що «Миколаївелектротранс» закупило укриття, замість проведення будівельних робіт. За словами начальника Управління, підприємство не виконало рішення, прийняте стосовно зупинок-укриттів Миколаївською міськрадою.

— У Миколаївської міської ради в рішенні було чітко визначено, що необхідно виготовлення, монтаж та облаштування споруд цивільного захисту. Тобто, головне питання яке постало під час перевірки, що комунальне підприємство не проводило будівельні роботи. Саме переведення формату будівництва у формат їхнього придбання зробило закупівлю завуальованою та не прозорою, - сказав Денис Яковлєв.

Зазначимо, що згідно з відкритими джерелами, «Миколаївелектротранс» заключило договір з підрядником ТОВ «ІБФ «Елітмайстер» на суму 15 мільйонів 338 тисяч 142 гривні 40 копійок. Така сума була перерахована підприємству за 14 укриттів.

Спочатку планувалося встановити 34 сховища. Однак після звільнення правобережної Херсонщини інтенсивність обстрілів Миколаєва значно знизилася, тож потреба в додаткових укриттях зникла. Більше, згідно з відкритими даними, «Миколаївелектротранс» торгів не оголошував і договорів на придбання сховищ не укладав.

Нагадаємо, в травні цього року Держаудитслужба заявила, що «Миколаївелектротранс» переплатило за мобільні бомбосховища на зупинках громадського транспорту 5 млн 834 тис. 270 гривень.

На комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» запевнили, що вони не допускали порушень на 5,8 мільйона гривень під час закупівлі мобільних бомбосховищ на зупинках громадського транспорту. Директор підприємства Юрій Сметана вважає, що аудитори надали такі висновки спеціально для дискредитації місцевої та обласної влади

Нещодавно начальник Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області Денис Яковлєв заявив, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» нібито заплатило понад 30 мільйонів за встановлення укриттів на зупинках, хоча встановлено було сховищ на суму 15,3 мільйона.

У комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» відреагували на цю заяву та назвали маніпулятивними заяви Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області про перерахунок підряднику 30 мільйонів гривень за зупинки-укриття.