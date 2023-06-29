Британсьска розвідка припускає, що знищення кількох одиниць авіації під час заколоту ПВК «Вагнера» деморалізувала російські «ВКС», та констатує довгострокові негативні наслідки для російської авіації від втрати Іл-22М.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

Розвідка нагадує повідомлення про те, що 24 червня «вагнерівці» під час заколоту збили кілька російських військових гелікоптерів та повітряний командний пункт Іл-22М.

— Іл-22М – складова відносно невеликого повітряного флоту чисельністю до 12 літаків, які активно використовували як для командування, та і для радіорелейних завдань. Ці спецлітаки досі відігравали ключову роль у керівництві російськими силами у війні проти України. Як особливо цінні, вони діяли з безпечної зони російського повітряного простору, далеко поза зоною досяжності українських систем ППО, — зазначає розвідка.

Аналітики припускають, що втрата цього літака негативно відобразиться на подальших діях сил РФ в повітрі й на суші.

— У короткостроковій перспективі психологічний шок від втрати у такий спосіб такої кількості апаратів майже точно вдарить по моральному духу "ВКС". У довгостроковій перспективі, є ймовірність, що для безпечного управління тим флотом, що залишається, обсяг завдань доведеться скоротити, порівняно з поточним. А це ймовірно вплине на спроможність Росії координувати свої сили, особливо під час операцій високої інтенсивності, — зазначають в огляді.

Нагадаємо, що втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 29 червня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 227 тисяч 780 військових.