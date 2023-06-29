Будівля Миколаївського фахового політехнічного коледжу. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на капремонт навчального корпусу політехнічного фахового коледжу.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Витратити на роботи планують до 22 мільйонів 835 тисяч гривень. Аукціон запланований на 7 липня. Переможець повинен буде закінчити роботи до кінця поточного року.

Згідно з техзавданням, зокрема, йдеться про демонтажні, будівельні, внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи. Також підрядник має встановити сантехніку, систему опалення, вентиляції, електроосвітлення та обладнання, блискавкозахист.

Нагадаємо, що коледж росіяни обстріляли в ніч на 1 листопада. По території влучили три ракети. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано 4-поверхову будівлю коледжу.

Тієї ж ночі окупанти влучили ракетами С-300 в історичну будівлю Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса (колишня Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса, — прим.).

Крім того, влучання були зафіксовані у центрі міста по житлових кварталах. Після обстрілу в одній з локацій сталася пожежа.

Також повідомлялося, що департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на капремонт спального корпусу фахового коледжу фізичної культури.