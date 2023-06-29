У віці 94 років померла Йоганна Руф, яка стала свідком останніх днів керівників нацистської Німеччини. Вона працювала помічницею у бункері Адольфа Гітлера та знаходилась там аж до дня його смерті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsweek.

Йоганна Руф, остання жива людина, яка була свідком останніх днів керівників нацистської Німеччини, перебуваючи в бункері Адольфа Гітлера, померла у віці 94 років 21 червня, повідомив Newsweek журналіст Віланд Гібель, який працював з жінкою над її мемуарами.

Руф працювала помічницею у бункері в Берліні, де Гітлер та багато вищих нацистських чиновників провели свої останні дні, в час коли радянські війська наступали на місто.

Руф працювала з приблизно 30 іншими членами Федерації німецьких дівчат з 27 квітня 1945 року та була однією з останніх, хто бачив шістьох дітей головного нацистського пропагандиста Йозефа Геббельса, перш ніж їх вбили їхні батьки.

Йоганна Руф записувала свої спостереження в бункері на шматках паперу. У 2016 році вона познайомилася з Віландом Гібелем. Він став допомагати опрацьовувати її старі щоденники, щоб опублікувати їх як мемуари.

Раніше повідомлялося, що Адольф Гітлер помер у Берліні у 1945 році, заявляють з усією визначеністю французькі вчені.