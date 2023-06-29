Депутати Миколаївської міської ради передали функцій замовника Агенції відновлення та розвитку інфраструктури України та Миколаївській ОВА по будівництву та реконструкції п’ятьох навчальних закладів Миколаєва.

Відповідне рішення ухвалено на позачерговій 21-й сесії Миколаївської міської ради у четвер, 29 червня.

У депутатів не виникло питань до підготовлених проектів рішення. «За» проголосувало 33 депутати.

Раніше питання підтримала бюджетна комісія. Таким чином Агенція відновлення та розвитку інфраструктури України буде займатись будівництвом ліцею №51, реконструкцією нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу по вулиці Космонавтів, капітальним ремонтом гімназії №15 та капітальним ремонтом будівлі ДНЗ №75.

У свою чергу Миколаївська ОВА стане замовником робіт по реставрації гімназії №2 та новому будівництву ліцею №60.

Раніше повідомлялося, що технічна рада при управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради дійшла висновку, що будівлю пошкодженого російською ракетою 51-го ліцею необхідно знести.

Раніше начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко зазначала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати.

Також повідомлялося, що Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у школі №51.

Також повідомлялося, що на міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві мер Миколаєві Олександр Сєнкевич представив проєкти відбудов дитячого садка та школи №51 у місті.