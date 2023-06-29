Після невдалого заколоту Євгена Пригожина «‎вагнерівці»‎ більше не братимуть участі у бойових діях не території України.

Про це заявив у коментарі Українській правді керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

— Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК «‎Вагнер»‎ більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну, – сказав він.

За словами Буданова, «‎вагнерівці» все ще є на півдні України та в окупованому Луганську, де у них база, однак вони не виконують там бойових завдань.

Нагадаємо, британсьска розвідка припускає, що знищення кількох одиниць авіації під час заколоту ПВК «Вагнера» деморалізувала російські «ВКС», та констатує довгострокові негативні наслідки для російської авіації від втрати Іл-22М.