Окупанти вдень, 29 червня, завдали удар по житлових кварталах Херсона, постраждало 2 мирних мешканців.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Армія РФ вкотре вкрила вогнем житлові квартали міста. Під удар ворога потрапили житлові будинки, медзаклад, службова автівка, а також міська школа, в котрій розгорнули «‎Пункт незламності»‎.

За його словами, попередньо через обстріли постраждало двоє мирних людей, 34 та 51 років. Чоловіків шпиталізували до лікарні з опіками кінцівок та обличчя.

Нагадаємо, нещодавно троє працівників комунального підприємства Херсона після російських обстрілів загинули, ще стільки ж — були поранені.