Постраждалі від підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС почали отримувати грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН.

Зокрема, фінансову допомогу вже почали отримувати мешканці Миколаївщини, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За 29 червня одноразову грошову допомогу у розмірі 6600 гривень від Міжнародної організації з міграції (МОМ) виплатили на загальну суму 105 тисяч 600 гривень. Виплати проводить Укрпошта.

Для отримання консультацій та реєстрації необхідно звернутися на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48 або на лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

«Нагадаємо, що всі управління соціального захисту населення в Україні зобов’язані приймати заяви на грошову допомогу від постраждалих через підтоплення», — додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, на ранок 29 червня після підриву Каховської гідроелектростанції у Херсонській області залишалися підтопленими 18 населених пунктів.