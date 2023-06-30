Українські захисники протягом доби знищили орієнтовно 560 російських окупантів. Так, з 24 лютого 2022 року російська армія скоротилась на 228 340 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ приблизно 228 340 (+560) осіб;

танків ‒ 4 041 (+3) одиниця;

бойових броньованих машин ‒ 7 863 (+6) одиниці;

артилерійських систем – 4 127 (+11) одиниць;

РСЗВ – 630 (+3) одиниць;

засобів ППО ‒ 389 (+1) одиниць;

літаків – 315 одиниць;

гелікоптерів – 308 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 519 (+6) одиниць;

крилатих ракет ‒ 1 261 одиниця;

кораблі /катери ‒ 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 785 (+5) одиниць;

спеціальної техніки ‒ 569 одиниць.

Нагадаємо, днями окупанти з російської роти «Шторм» розповсюдили відео зі скаргами на умови проживання та ставлення командування. Після цього бійці миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вдарили по будівлі та знищили її разом з особовим складом ворога.