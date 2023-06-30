Українські захисники протягом доби знищили орієнтовно 560 російських окупантів. Так, з 24 лютого 2022 року російська армія скоротилась на 228 340 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, днями окупанти з російської роти «Шторм» розповсюдили відео зі скаргами на умови проживання та ставлення командування. Після цього бійці миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вдарили по будівлі та знищили її разом з особовим складом ворога.
Українські захисники протягом доби знищили орієнтовно 560 російських окупантів. Так, з 24 лютого 2022 року російська армія скоротилась на 228 340 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, днями окупанти з російської роти «Шторм» розповсюдили відео зі скаргами на умови проживання та ставлення командування. Після цього бійці миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вдарили по будівлі та знищили її разом з особовим складом ворога.