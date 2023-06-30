Уночі на 30 червня російське військо атакувало Україну з південно-східного напрямку, запустивши 13 «шахедів» та 4 ракети С-300

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Натомість силам та засобам протиповітряної оборони Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України вдалося знищити 10 із 13 ударних дронів.

Нагадаємо, вночі, 30 червня, силами ППО над Миколаєвом було збито БпЛА типу «Shahed-136». Внаслідок падіння уламків у Миколаєві зайнявся дах житлового будинку та відкрита місцевість площею 20 квадратних метрів.

Також повідомлялося, що протягом минулої доби, 29 червня, російські окупанти здійснили 72 обстріли Херсонської області. Через російську агресію троє людей загинули, четверо – дістали поранення.

Натомість українські захисники знищили орієнтовно 560 російських окупантів. Так, з 24 лютого 2022 року російська армія скоротилась на 228 340 осіб.

Як відомо, днями окупанти з російської роти «Шторм» розповсюдили відео зі скаргами на умови проживання та ставлення командування. Після цього бійці миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вдарили по будівлі та знищили її разом з особовим складом ворога.