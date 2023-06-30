До 5 липня працівники «Росатому» і їхні поплічники серед українців, які підписали контракти з окупантами, мають покинути Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції, і одними з перших зі станції поїхали троє співробітників «Росатому», які керували діями росіян.

— Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з «Росатомом». Згідно з отриманими вказівками, вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок - територія окупованого Криму, — повідомляє розвідка.

При цьому зазначається, що вже відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника директора станції із забезпечення Губарєва.

В ГУР зазначають, що на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

— Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку «у разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що Держатомрегулювання видала розпорядження «Енергоатому» вивести у «холодний зупин» енергоблок №5 Запорізької АЕС.

Також повідомлялося, що в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Також у Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.