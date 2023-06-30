30 червня, у річницю звільнення острова Зміїний, акціонерне товариство «‎Укрпошта»‎ вводить в обіг благодійну поштову марку «‎Головне управління розвідки Міністерства оборони України»‎.

Про це повідомляє сайт Укрпошти.

Згідно з повідомленням, погашення спеціальним штемпелем «‎Перший день»‎ відбудеться 30 червня в місті Києві. Цього ж дня спецпогашення пройдуть у всіх регіонах нашої країни. Штемпелі АР Крим та міста Севастополя прикріплені до Києва.

Поштовий випуск є благодійним. Кошти від продажу нової марки підуть на придбання морського дрону, який захистить українців від російських ракет, запущених з ворожих кораблів.

Крім того, поштовий оператор спільно з ГУР Міноборони розробили тематичний мерч: футболки «‎KOSHARA GUNTER»‎ з котом начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова і «‎Жабʼяче озеро»‎, стікерпак, термопляшка, сумка-шопер та килимок для комп’ютерної мишки.

Нагадаємо, у травні «Укрпошта» запустила в обіг марку «Гвардія наступу».

Пізніше компанія випустила поштовий блок до Дня захисту дітей 1 червня.