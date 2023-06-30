30 червня, у річницю звільнення острова Зміїний, акціонерне товариство «Укрпошта» вводить в обіг благодійну поштову марку «Головне управління розвідки Міністерства оборони України».
Про це повідомляє сайт Укрпошти.
Згідно з повідомленням, погашення спеціальним штемпелем «Перший день» відбудеться 30 червня в місті Києві. Цього ж дня спецпогашення пройдуть у всіх регіонах нашої країни. Штемпелі АР Крим та міста Севастополя прикріплені до Києва.
Поштовий випуск є благодійним. Кошти від продажу нової марки підуть на придбання морського дрону, який захистить українців від російських ракет, запущених з ворожих кораблів.
Крім того, поштовий оператор спільно з ГУР Міноборони розробили тематичний мерч: футболки «KOSHARA GUNTER» з котом начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова і «Жабʼяче озеро», стікерпак, термопляшка, сумка-шопер та килимок для комп’ютерної мишки.
Нагадаємо, у травні «Укрпошта» запустила в обіг марку «Гвардія наступу».
Пізніше компанія випустила поштовий блок до Дня захисту дітей 1 червня.
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30 червня, у річницю звільнення острова Зміїний, акціонерне товариство «Укрпошта» вводить в обіг благодійну поштову марку «Головне управління розвідки Міністерства оборони України».
Про це повідомляє сайт Укрпошти.
Згідно з повідомленням, погашення спеціальним штемпелем «Перший день» відбудеться 30 червня в місті Києві. Цього ж дня спецпогашення пройдуть у всіх регіонах нашої країни. Штемпелі АР Крим та міста Севастополя прикріплені до Києва.
Поштовий випуск є благодійним. Кошти від продажу нової марки підуть на придбання морського дрону, який захистить українців від російських ракет, запущених з ворожих кораблів.
Крім того, поштовий оператор спільно з ГУР Міноборони розробили тематичний мерч: футболки «KOSHARA GUNTER» з котом начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова і «Жабʼяче озеро», стікерпак, термопляшка, сумка-шопер та килимок для комп’ютерної мишки.
Нагадаємо, у травні «Укрпошта» запустила в обіг марку «Гвардія наступу».
Пізніше компанія випустила поштовий блок до Дня захисту дітей 1 червня.