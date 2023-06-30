Тривалий час Шевченківська громада була в частковій окупації. Загалом в селах громади пошкоджено близько 80% житлового фонду, і стільки ж – критичної інфраструктури.
Голова громади та представник партії «Слуга Народу» Олег Пилипенко розповів, що нині тут триває відбудова водонапірних башт, що дасть змогу відновити водопостачання в селах. Цьому сприяє міжнародне об’єднання організацій, пишуть у пресслужбі партії.
— Завдяки підтримці небайдужих організацій було встановлено водонапірну башту в селі Знам'янка. Башту змонтовано на нову фундаментну основу. Також замінено 1200 метрів водогону від башти до населеного пункту, насос та автоматику, – розповів Олег Пилипенко.
Він додав, що минулого тижня таким чином встановлено нову башту в селі Новокиївка. Наступного тижня у громаді планують встановлення ще двох нових водонапірних башт в селах Зелений Гай та Полігон.
— Фундаменти пройшли підготовчі роботи, башти виготовлені та готові до монтажу. Зараз триває підготовка до наступного етапу співпраці з донорською організацією: капітальних робіт в Новогригорівці – встановлення нової башти, заміни водогонів на двох вулицях, та Мирному – нова башта і заміна водогонів на трьох вулицях, – додав Олег Пилипенко.
— У травні з колегами відвідали Шевченківську громаду, де одне з проблемних питань стосувалося якраз водонапірної башти в Новогригорівці. До її відновлення місцеві отримували централізовано бутильовану воду, але розуміємо, що це повністю не вирішувало проблему. Дуже добре, що партнери регіону долучаються до відновлювання громад під час війни. Тож мешканці не змушені чекати післявоєнного відновлення, – зазначив голова обласної організації партії «Слуга Народу» Олександр Пасічний.
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Тривалий час Шевченківська громада була в частковій окупації. Загалом в селах громади пошкоджено близько 80% житлового фонду, і стільки ж – критичної інфраструктури.
Голова громади та представник партії «Слуга Народу» Олег Пилипенко розповів, що нині тут триває відбудова водонапірних башт, що дасть змогу відновити водопостачання в селах. Цьому сприяє міжнародне об’єднання організацій, пишуть у пресслужбі партії.
— Завдяки підтримці небайдужих організацій було встановлено водонапірну башту в селі Знам'янка. Башту змонтовано на нову фундаментну основу. Також замінено 1200 метрів водогону від башти до населеного пункту, насос та автоматику, – розповів Олег Пилипенко.
Він додав, що минулого тижня таким чином встановлено нову башту в селі Новокиївка. Наступного тижня у громаді планують встановлення ще двох нових водонапірних башт в селах Зелений Гай та Полігон.
— Фундаменти пройшли підготовчі роботи, башти виготовлені та готові до монтажу. Зараз триває підготовка до наступного етапу співпраці з донорською організацією: капітальних робіт в Новогригорівці – встановлення нової башти, заміни водогонів на двох вулицях, та Мирному – нова башта і заміна водогонів на трьох вулицях, – додав Олег Пилипенко.
— У травні з колегами відвідали Шевченківську громаду, де одне з проблемних питань стосувалося якраз водонапірної башти в Новогригорівці. До її відновлення місцеві отримували централізовано бутильовану воду, але розуміємо, що це повністю не вирішувало проблему. Дуже добре, що партнери регіону долучаються до відновлювання громад під час війни. Тож мешканці не змушені чекати післявоєнного відновлення, – зазначив голова обласної організації партії «Слуга Народу» Олександр Пасічний.
Нагадаємо, на Миколаївщині відбувається процес відновлення зруйнованих мостів. Як він просувається читайте у статті «НикВести».