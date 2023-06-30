Тривалий час Шевченківська громада була в частковій окупації. Загалом в селах громади пошкоджено близько 80% житлового фонду, і стільки ж – критичної інфраструктури.

Голова громади та представник партії «Слуга Народу» Олег Пилипенко розповів, що нині тут триває відбудова водонапірних башт, що дасть змогу відновити водопостачання в селах. Цьому сприяє міжнародне об’єднання організацій, пишуть у пресслужбі партії.