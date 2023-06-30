У п'ятницю, 30 червня, президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт № 9342 щодо доплат та збільшення відпусток для військовослужбовців.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Основні положення законопроєкту:

Військовослужбовцям щомісячно може виплачуватися додаткова винагорода у 30-100 тисяч гривень. Хто саме та скільки отримує визначає Кабмін, тобто на законодавчому рівні затверджена чинна практика;

чинна практика; Встановлюється доплата строковикам у розмірі 6000 гривень на місяць, курсантам – 2350 гривень на місяць.

Поранені, визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів будуть отримувати два місяці виплати за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткову виплату 20100 гривень за порядком Кабінету міністрів.

Родинам померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень.

Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти встановлюється щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень.

Мінімальний поріг доплати для інструкторів – 15 тисяч.

На час воєнного стану встановлюються наступні відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами, а для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої. Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів.

Безперервна відпустка на лікування може становити не більше 4 місяців.

Не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці з числа призваних під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки. Мінімальний термін проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця.

Строковики можуть переходити на мобілізацію за бажанням.