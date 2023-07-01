Наразі верифіковано 19 498 дітей, що перебувають у РФ та на тимчасово окупованих територіях, близько 365 дітей вже всиновлено росіянами.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у інтерв’ю виданню LB.ua.

Омбудсмен повідомив про затримання і допити ФСБ українських громадян, що їдуть на територію Росії забрати своїх дітей.

— Це небезпечно, і тому ми закликаємо не відправляти навмання родичів за своїми дітьми на територію Росії. Наприклад, у РФ в одному з аеропортів затримали двох жінок: одна – мама, яка їхала за своєю дитиною, а інша – жінка, яку відправили за дитиною. Їх відправила громадська організація, а про те, що їх затримали, ми дізналися зі свого каналу комунікації у РФ, - зазначив Дмитро Лубінець.

Варто зазначити, що станом на 30 червня повернути в Україну вдалося лише 373 дитини. Зниклими безвісти досі вважаються близько 400 неповнолітніх українців.