Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX запустила на орбіту космічний корабель «Евклід» Європейського космічного агентства. Його місія — дослідити, чому Всесвіт розширюється зі швидкістю прискорення. Вчені називають цю загадку «темною матерією».

Про це пише NASA.

Високотехнологічний телескоп «Евклід» за час місії повинен створити космічну карту, яка охоплює майже третину неба, показуючи розташування мільйонів галактик і вимірюючи середню відстань між ними – це один із показників впливу темної енергії.

«Евклід» бачитиме галактики такими, якими вони були, коли Всесвіт мав 3 мільярди років (зараз йому близько 13 мільярдів років), тому що світлу від віддалених об’єктів потрібен час, щоб досягти Землі.

Космічний корабель також вивчатиме темну енергію і наноситиме на карту присутність поки що таємничого космічного явища — темної матерії. Темна матерія зустрічається у Всесвіті в п’ять разів частіше, ніж звичайна матерія. Хоч темна матерія не поглинає і не відбиває світло, вчені можуть знайти її завдяки гравітаційному впливу на «звичайну» матерію, як-от зірки та галактики.

Протягом місяця космічний апарат подолає 1,5 мільйона кілометра, а потім вийде в точку Лагранжа L2 на протилежному боці Сонця, де його «зустріне» телескоп «Джеймс Вебб».

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX провела наземне випробування своєї нової потужної ракети Starship, яка має доставити людей на Марс.