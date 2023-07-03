З початку роботи Єдиного реєстру зброї 1243 особи отримали дозволи, надали повний пакет документів та пройшли перевірку працівниками поліції.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, повідомили у МВС.

Він зазначив, що завдяки роботі Єдиного реєстру зброї тепер значно скоротиться час отримання дозволу та час перевірки, а також продовження документів.

— Це, можливо, буде робити менше, ніж за одну добу, і я думаю, що навіть може займати до однієї години, − сказав заступник міністра.

Нагадаємо, 23 червня в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї, що спрощує отримання дозволу на зброю, полегшує пошук інформацію про наявну зброю та надає відповідь про несудимість.