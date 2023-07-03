Уночі 3 липня 2023 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 «шахедів».

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою було знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Решта — не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.

За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них — на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.

Нагадаємо, вночі, 3 липня, на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили два ударні БпЛА «Shahed-136/131», а протягом дня 2 липня — один ударний БпЛА «Ланцет».