Уночі 3 липня 2023 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 «шахедів».
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.
В результаті протиповітряного бою було знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Решта — не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.
За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них — на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.
Нагадаємо, вночі, 3 липня, на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили два ударні БпЛА «Shahed-136/131», а протягом дня 2 липня — один ударний БпЛА «Ланцет».
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Уночі 3 липня 2023 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 «шахедів».
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.
В результаті протиповітряного бою було знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Решта — не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.
За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них — на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.
Нагадаємо, вночі, 3 липня, на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили два ударні БпЛА «Shahed-136/131», а протягом дня 2 липня — один ударний БпЛА «Ланцет».