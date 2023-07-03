Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова оголосив повторний тендер на демонтаж і знесення зруйнованих російськими ударами конструкцій двох корпусів.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Орієнтовна сума — 4,7 мільйона гривень. Аукціон заплановано на 10 липня. Переможець повинен буде виконати роботи до кінця літа поточного року.

Нагадаємо, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова був одним з перших вишів, що зазнали руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Пʼять ракет С-300 влучили в корпус університету вранці 15 липня 2022 року.

Італійське видання La Repubblica написало, що атака росіян на Національній університет кораблебудування імені Макарова у Миколаєві могла бути акцією помсти за знищений у квітні 2022 року ракетний крейсер, флагман Чорноморського флоту РФ «Москва».

У травні університет кораблебудування імені адмірала Макарова уклав договори на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції будівель учбових корпусів за 2,9 мільйона гривень.