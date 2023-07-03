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На Миколаївщині в селищі Братське планують витратити 1,2 млн грн на встановлення систем автоматичної протипожежної безпеки в чотирьох навчальних закладах.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Селищна рада замовила встановлення систем оповіщення людей про пожежу на 1 мільйон 210 тисяч гривень. Виконавець робіт має до 31 серпня виконати монтування, пусконалагоджування, введення в експлуатацію обладнання. Гарантійний термін обслуговування – 12 місяців.

Оповіщення встановлять в чотирьох закладах освіти: Улянівській гімназії, Сергіївському ліцеї з дошкільним підрозділом, Кривопустоській гімназії з дошкільним підрозділом та Братському ліцеї.

Раніше повідомлялося, що у Первомайську 27 навчальних закладів обладнають ручними системами тривожної сигналізації.