У польському селі Длузі, 1 липня, перед Будинком дитини імені Януша Корчака невідомий чоловік поставив залізну скриню, і не вступаючи в розмову з черговим вихователем, пішов.
Майже різдвяна історія відбулася в Длузі (гміна Едліче) Підкарпатського воєводства, повідомило «Krosno112».
Як повідомляється, скриня була замотана ланцюгами з кодовим замком. У редакцію до місцевих журналістів незабаром надійшов дзвінок, у якому невідомий назвав код до замка – 7777.
Співробітники побоюючись, що там може бути бомба з метою безпеки одразу викликали поліцію.
Коли скриню відкрили, у ній окрім солодощів були пачки грошей – 100 000 злотих (близько 25 тисяч доларів).
Наразі невідомо, хто є благодійником, він так і не розкрив своєї особи.
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У польському селі Длузі, 1 липня, перед Будинком дитини імені Януша Корчака невідомий чоловік поставив залізну скриню, і не вступаючи в розмову з черговим вихователем, пішов.
Майже різдвяна історія відбулася в Длузі (гміна Едліче) Підкарпатського воєводства, повідомило «Krosno112».
Як повідомляється, скриня була замотана ланцюгами з кодовим замком. У редакцію до місцевих журналістів незабаром надійшов дзвінок, у якому невідомий назвав код до замка – 7777.
Співробітники побоюючись, що там може бути бомба з метою безпеки одразу викликали поліцію.
Коли скриню відкрили, у ній окрім солодощів були пачки грошей – 100 000 злотих (близько 25 тисяч доларів).
Наразі невідомо, хто є благодійником, він так і не розкрив своєї особи.
Нагадаємо, «300 миколаївців» передали допомогу дітям, батьками та колективу школи-інтернату №3 в Миколаєві