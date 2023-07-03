У польському селі Длузі, 1 липня, перед Будинком дитини імені Януша Корчака невідомий чоловік поставив залізну скриню, і не вступаючи в розмову з черговим вихователем, пішов.

Майже різдвяна історія відбулася в Длузі (гміна Едліче) Підкарпатського воєводства, повідомило «Krosno112».

Як повідомляється, скриня була замотана ланцюгами з кодовим замком. У редакцію до місцевих журналістів незабаром надійшов дзвінок, у якому невідомий назвав код до замка – 7777.

Співробітники побоюючись, що там може бути бомба з метою безпеки одразу викликали поліцію.

Коли скриню відкрили, у ній окрім солодощів були пачки грошей – 100 000 злотих (близько 25 тисяч доларів).

Наразі невідомо, хто є благодійником, він так і не розкрив своєї особи.

Нагадаємо, «300 миколаївців» передали допомогу дітям, батьками та колективу школи-інтернату №3 в Миколаєві



