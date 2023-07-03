На Бахмутському напрямку ініціатива — повністю у Сил оборони України.

Про це розповів в етері Радіо Свобода «Свобода Ранок» Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92 Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

За його словами, в самому місті російські сили використовують комбіновану тактику поєднання сил, щоб втримати місто, однак їм це не вдається.

— Противник намагається комбінувати свою живу силу для того, щоб утримати місто Бахмут і не дати можливості силам оборони продавити і поновити свій стан та положення, поновити повний контроль над містом. Але незважаючи на застосування противником комбінованої тактики ведення бойових дій, застосування особового складу, незважаючи на те, що це напрямок для противника продовжує бути пріоритетним, на ньому скупчені максимальна кількість вогневих засобів, технічних засобів, засобів повітряної аеророзвідки, ударних БПЛА, це все не дає противнику утримувати стабільну ситуацію, і тактична перевага перейшла на бік сил оборони, — сказав Юрій Федоренко.

Раніше речник Генштабу повідомив, що на Бахмутському напрямку українські військовослужбовці перехопили в російсько-окупаційних військ стратегічну ініціативу — ведуть наступ широким фронтом.