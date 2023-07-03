1 липня на польовій дорозі, розташованій між смт Березнегувате та селом Червоний Став Баштанського району Миколаївської області, 20-річний водій автомобіля ВАЗ-2107, не впорався із керування, в наслідок чого виїхав за межі проїжджої частини та перевернувся.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Як зазначається, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів 18 та 17 років були доставлені до лікарні із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками частини 1 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Стаття передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Наразі поліція з’ясовує усі обставини.

Нагадаємо, у Баштанському районі Миколаївської області водій автомобіля ВАЗ не впорався із керуванням, здійснив виїзд за межі проїзної частини внаслідок чого зіткнувся із деревом.