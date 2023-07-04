Ударні воєнні підрозділи, роботу яких забезпечує «Армія дронів», знищили за тиждень, упродовж 26 червня – 3 липня, 75 одиниць російської техніки, серед якої 9 танків.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Також за допомогою безпілотників Армії Дронів минулого тижня знищили 7 складів БК та палива.

За інформацією Федорова, завдяки технологіям було знищено також 27 бойових броньованих машин, 4 САУ, 4 гармати, 2 РСЗВ.

Як відомо, за понад 11 місяців існування проєкту «Армія дронів» за кошти United24 придбали понад 3,8 тисячі безпілотників.

До того ж за рік ініціативи «United 24» ця фандрейзингова платформа зібрала 325 мільйонів доларів, а в рамках проєкту «Армія дронів» в Україні вже підготовлено 10 тисяч операторів безпілотників.