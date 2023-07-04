Вздовж центрального проспекту, між Садовою і 3-ю Слобідською спиляли багатостраждальні ялинки.

Про це повідомило видання СВІДОК.info. з посиланням на своїх читачів.

Історія з ними почалася ще в травні 2021 року, коли дерева перед фасадом магазину, яку готувалася відкрити херсонська мережа пивоварень, спиляли до середини, щоб відкрити огляд на вивіску.

Згодом керівництво Південної Степової пивоварні «Дрофа» прокоментувало інцидент. Підприємці кажуть, що провели «санітарне обрізання дерев, щоби привести їх до загального вигляду».

Так, восени того ж року на їхньому місці, за словами засновника пивоварні, планувалася висадка нових блакитних ялинок. Однак, як повідомляє видання, до того часу магазин встиг змінити адресу, а обіцянку щодо висадки ялинок не виконав.

Так, за даними журналістів, декілька днів тому в приміщенні, яке весь цей час пустувало, була помічена активність. Натомість скандальні ялинки взагалі спиляли під корінь.

Нагадаємо, у січні поточного року перед будівлею Миколаївської міської ради також спиляли багаторічні ялинки. В коментарі «НикВести» перший заступник міського голови Віталій Луков заявив, що дерева були аварійні та тому були прив'язані до будівлі сталевими тросами.